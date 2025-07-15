Экс-капитан «Ливерпуля» Хендерсон стал игроком «Брентфорда»

Английский «Брентфорд» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента после ухода из «Аякса» этим летом. Контракт с футболистом подписан на два года.

За 12 лет в «Ливерпуле» Джордан выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник успел поиграть в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак».

В сезоне-2024/2025 чемпионата Нидерландов 35-летний Джордан Хендерсон провёл 28 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника 15 игр и две результативные передачи в Лиге Европы. В Кубке Нидерландов он сыграл один матч.