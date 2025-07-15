Трамп прикарманил золотую медаль клубного чемпионата мира после церемонии награждения

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Президент США Дональд Трамп забрал золотую медаль клубного чемпионата мира по футболу после церемонии награждения.

Трамп прикарманил золотую медаль клубного чемпионата мира после церемонии награждения
© legion-media.ru

В воскресенье прошел финал клубного чемпионата мира, в котором «Челси» крупно обыграл «ПСЖ» со счетом 3:0. Трамп принял участие в торжественной церемонии награждения футболистов обеих команд медалями.

После награждения появилось видео, на котором Трамп с разрешения главы ФИФА Джанни Инфантино положил медаль себе в карман пиджака.

Ранее Трамп заявил, что оригинальный трофей клубного чемпионата мира 2025 года хранится в Белом доме.

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