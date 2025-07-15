Дягтерев сообщил об увеличении посещаемости после введения Fan ID

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал об увеличении посещаемости после принятия закона о Fan ID. Паспорт болельщика вступил в силу в РПЛ с сезона-2022/2023. Первые полгода Fan ID действовал только в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Сочи. На остальные 11 клубов обязательство распространилось с весны 2023 года.

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«С 2022 года оформлено более 2,5 млн карт, только за 2024 год – свыше 900 тыс., включая 190 тыс. детских. Это дало эффект: число нарушений порядка на спортивных мероприятиях снизилось на 17,1%. При этом посещаемость выросла почти на 19% – до 2,4 млн зрителей. Среди них 18% – дети, 7% – граждане старше 55 лет. Делается акцент на комфортную, семейную атмосферу на трибунах. Порядок на стадионах – то, что нам нужно», – цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».

10 июля Государственная Дума РФ отклонила законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID). Решение было принято из-за отсутствия данных о неэффективности данного закона. 8 марта на матче 20-го тура минувшего сезона РПЛ произошел расистский скандал с участием болельщиков. «Зенит» встречался с «Факелом» (2:0) в Воронеже, во втором тайме матча полузащитника сине-бело-голубых Вендел ответил на расистские оскорбления болельщиков воронежцев неприличным жестом, после чего был удален с поля. В комментарии «Спорт День за Днем» бывший наставник «Факела» Валерий Нененко, присутствовавший на том матче, подтвердил оскорбительные выкрики фанатов «огнеопасных», унижавших расовую принадлежность хавбека «Зенита». По итогам заседания КДК РФС оштрафовал «Факел» на 1 миллион евро и обязал к одному домашнему матчу без зрителей. Ни один из болельщиков «Факела» не понес персональную ответственность.