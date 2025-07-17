Захарян исключен из заявки «Реала Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не отправится с испанской командой в турне по Японии, хавбек продолжает восстанавливаться от вирусного заболевания. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 16 августа на выезде встретится с «Валенсией».