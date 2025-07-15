Бывший футболист заявил, что не понял решения по делу «Торпедо»

Бывший нападающий «Ахмата», президент махачкалинского клуба «Легион» Шамиль Лахиялов заявил, что не понял решения дать «Торпедо» выступить в этом сезоне розыгрыша Первой лиги. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Команда, которую обвинили в попытке организации договорных матчей, отправили в ту же лигу. Как это теперь понимать? «Торпедо» логично было бы лишить профессионального статуса и отправить в любительский футбол. Только так мы сможем очистить российский футбол от коррупции», — заявил Лахиялов.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «КАМАЗом».