«Арсенал» могут покинуть восемь футболистов нынешним летом

Нынешним летом из «Арсенала» могут уйти восемь игроков. Спортивный директор клуба Андреа Берта проводит соответствующую работу. Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, Берта дал понять агентам футболистов Фабиу Виейры, Рейсса Нелсона, Альберта Локонги и Карла Хейна, которые в минувшем сезоне выступали в других командах на правах аренды, что «Арсенал» рассмотрит предложения по ним.

Также команду могут покинуть защитники Александр Зинченко и Якуб Кивёр, проигравшие конкуренцию другим футболистам на этой позиции.

Кроме того, «канониры» готовы разорвать рабочие отношения с крайними нападающими Леандро Троссардом и Габриэлем Мартинелли.