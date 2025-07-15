Коло Туре вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший ивуарийский футболист, а ныне тренер Коло Туре вошёл в штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщается на сайте клуба.

Этим летом 44-летний Туре исполнял обязанности помощника Гвардиолы во время клубного чемпионата мира в США. Теперь «Манчестер Сити» подтвердил, что Коло останется на этой должности на постоянной основе.

В прошлом сезоне Туре работал ассистентом главного тренера в команде «Манчестер Сити» до 18 лет.

«Мы рады включить Коло в тренерский штаб основной команды на постоянной основе. Он не только привнесёт свой бесценный опыт работы на элитном футбольном уровне, но и тесно связан с «Манчестер Сити» и прекрасно знает этот клуб. Мы также были очень впечатлены его работой и успехами с нашей командой до 18 лет, и включение его в основной состав на постоянной основе только укрепит переход игроков нашей академии в основной состав. Как мы уже видели этим летом, во время его работы с Пепом Гвардиолой, Пепом Линдерсом и Джеймсом Френчем его неиссякаемый оптимизм и позитивный настрой невероятно заразительны, так что мы с нетерпением ждём его дальнейших успехов», — сказал спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана.

Коло Туре выступал за «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год, выиграл в составе команды чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.