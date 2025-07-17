Ганчаренко заявил, что готов вернуться к работе

Бывший тренер футбольного клуба «Пари НН» Виктор Ганчаренко заявил, что отдохнул и может вернуться к работе.

Нижегородский клуб 12 июня объявил об уходе Ганчаренко с поста главного тренера.

— Готовы уже снова тренировать?

— Не могу сказать, что не готов. Но сейчас межсезонье и пауза. Обычно первая волна кризисов и смена тренеров — это 8–12‑й тур. Потом идёт зимняя пауза и лето. Три таких окна для тренеров. Но я не могу сказать, что устал. Гораздо больше устаёшь, когда ничего не делаешь.

— Уже отошли от работы в «Пари НН»?

— Когда тебе чуть за 30, то усталость воспринимается проще: отряхнулся — пошёл дальше. А сейчас я задумываюсь. Когда был матч в ЦСКА с «Фейеноордом», это была моя 500‑я игра. Сейчас — где‑то 650 матчей. Это чуть меньше двух лет игр. Даже когда ты побеждаешь, то можешь вымотаться. Когда уступаешь — тем более. Но сейчас хорошо себя чувствую. Если после последнего матча с «Сочи» казалось, что нужно отдохнуть, то сейчас всё отлично. Вопрос в том, как ты восстанавливаешься. Не пьянством, а той самой ходьбой. Для меня удовольствие, что я каждый день везу дочку в садик, — сказал Ганчаренко «Чемпионату».

Ганчаренко возглавил «Пари НН» в октябре 2024 года. В сезоне‑2024/25 МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) команда под руководством белорусского специалиста заняла 13‑е место. По итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне нижегородцы уступили «Сочи» (2:1, 1:3). Однако РПЛ объявила, что большинство клубов лиги проголосовали за то, чтобы рекомендовать РФС включить «Пари НН» в список участников следующего сезона вместо не прошедших лицензирование «Химок».

Ранее Ганчаренко возглавлял ЦСКА, «Урал», «Уфу» и «Краснодар».