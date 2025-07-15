Роднина: «Сейчас будет неправильно отменять карту болельщика. У нас многое воспринимают в штыки, а потом понимают логику»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что карта болельщика позитивно сказывается на безопасности на футбольных стадионах.
Госдума 10 июля на пленарном заседании отклонила законопроект, предлагающий отменить использование системы идентификации зрителей (карты болельщика) на футбольных стадионах.
— Мы приняли такой закон, неправильно будет сейчас это все отменять. На трибунах стало более безопасно. Это не выдумка или требование, карта болельщика работает на пользу практически везде. Очень многое у нас в стране воспринимается в штыки, но проходит время и люди понимают, что есть логика и нормально оценивают то, что раньше воспринимали по‑другому, — сказала Роднина «Матч ТВ».
23 мая правительство РФ утвердило введение карты болельщика на матчах за OLIMPBET Суперкубок России по футболу для идентификации зрителей, участников и других задействованных лиц.
Также карта болельщика нужна для посещения матчей МИР РПЛ и Суперфинала FONBET Кубка России по футболу.
Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Роднина: «Сейчас будет неправильно отменять карту болельщика. У нас многое воспринимают в штыки, а потом понимают логику»
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