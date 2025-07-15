Роднина: «Сейчас будет неправильно отменять карту болельщика»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что карта болельщика позитивно сказывается на безопасности на футбольных стадионах.

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Госдума 10 июля на пленарном заседании отклонила законопроект, предлагающий отменить использование системы идентификации зрителей (карты болельщика) на футбольных стадионах.

— Мы приняли такой закон, неправильно будет сейчас это все отменять. На трибунах стало более безопасно. Это не выдумка или требование, карта болельщика работает на пользу практически везде. Очень многое у нас в стране воспринимается в штыки, но проходит время и люди понимают, что есть логика и нормально оценивают то, что раньше воспринимали по‑другому, — сказала Роднина «Матч ТВ».

23 мая правительство РФ утвердило введение карты болельщика на матчах за OLIMPBET Суперкубок России по футболу для идентификации зрителей, участников и других задействованных лиц.

Также карта болельщика нужна для посещения матчей МИР РПЛ и Суперфинала FONBET Кубка России по футболу.

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.