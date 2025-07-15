Де Брюйне заметили на тренировке «Наполи» в футболке с 10‑м номером

Полузащитник Кевин Де Брюйне был замечен на тренировке «Наполи» в экипировке под 10‑м номером, который был ранее выведен из обращения в честь Диего Марадоны, сообщает Diario.

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В начале апреля Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити», за который он выступал с 2015 года. В июне бельгиец подписал с неаполитанцами контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

В видео, опубликованном в социальной сети, помощник экипировщика «Наполи» сообщил, что данная форма используется только для тренировки.

«Наполи» всегда закрепил за Марадоной 10‑й номер, выведя его из обращения в 2000 году. Аргентинец ушел из жизни в 2020 году в возрасте 60 лет.