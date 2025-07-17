Талалаев ответил на вопрос о задачах «Балтики» в РПЛ на сезон

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о задачах клуба на предстоящий сезон чемпионата России. Новый сезон в МИР РПЛ стартует 18 июля. В этот день «Балтика» в Москве сыграет с »Динамо». — Смотреть вперед, играть на победу каждый матч. А цели буду поставлены чуть позднее, когда закончится трансферное окно, когда сыграем и поймем точно свою конкурентоспособность на уровне РПЛ. Под какие‑то вещи придется подстраиваться. Но это будет агрессивный футбол, прессинг, фланговые атаки, стандарты. Этот тот образ «Динамо», который мы рисуем, — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ». Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Балтика» смотрите в пятницу с 20:00 (мск) на канале «Матч ТВ» и с 20:25 на МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Динамо - Балтика. МИР Российская Премьер-Лига. Тур 1

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