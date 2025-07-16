Миллионы на майках: названы самые прибыльные клубы по рекламе на футболках

Marca назвала самые прибыльные клубы по рекламе на футболках. Материал приводится на странице издания в соцсети X.

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Лидером рейтинга оказался мадридский «Реал». В общей сложности команда за сезон получила 260 миллионов евро от спонсоров (120 — от технического спонсора, 70 — от титульного, 70 — от спонсоров на рукавах).

Также в тройку лучших вошли «Манчестер Сити» (115, 74 и 21,5 миллиона евро) и «Манчестер Юнайтед» (105, 70 и 25 миллионов евро). В топ-10 оказались «Барселона», ПСЖ, «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Боруссия» и «Тоттенхэм».

Ранее определился победитель клубного чемпионата мира. Им стал английский «Челси», обыгравший в финале ПСЖ со счетом 3:0.