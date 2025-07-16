Назван главный конкурент «Зенита» в новом сезоне

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков считает, что «бело‑голубые» станут главными конкурентами петербургского «Зенита» в новом сезоне.

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— Надеюсь, что главным соперником «Зенита» будет «Динамо». Понятно, что не стоит уделять много внимания результатам в товарищеских матчах, но сейчас для Карпина это шанс. Он, наконец, возглавил топ‑клуб, а не «Ростов», у которого постоянно были определённые проблемы.

В «Динамо» всё в порядке. Под него всё строится. Ему дают карт‑бланш. Но с надеждой, что в предстоящем сезоне он должен доказать свою состоятельность как большой тренер. Я не умаляю достоинств «Краснодара» и ЦСКА, которые, наверное, тоже будут навязывать борьбу. Но главным конкурентом у «Зенита» будет «Динамо», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Новый сезон МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) стартует 18 июля. «Динамо» в этот день примет калининградскую «Балтику».