Экс-полузащитник «Зенита» Коваленко прошёл медобследование в «Сочи»

Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко успешно прошёл медобследование перед переходом в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время о трансфере хавбека будет объявлено официально.

Александр Коваленко является воспитанником «Чертаново». В минувшем сезоне на счету 21-летнего футболиста 21 матч в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился одной результативной передачей.

За «Зенит» Коваленко выступал с июля 2023 по август 2024 года, став с командой чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. До перехода в стан сине-бело-голубых полузащитник принадлежал «Сочи».