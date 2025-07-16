Осинькин заявил, что его просили уйти из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об уходе из клуба.

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По итогам минувшего сезона самарская команда заняла десятое место в МИР РПЛ, Осинькин летом покинул клуб спустя пять лет работы главным тренером.