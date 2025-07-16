Полузащитник перешел из «Краснодара» в «Крылья Советов»

Полузащитник Баньяц перешел из «Краснодара» в «Крылья Советов»
Полузащитник Михайло Баньяц продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.
С 2022 года игрок выступал за «Краснодар», прошлый сезон он провел в аренде у сербской команды «Бачка‑Топола».
В составе «Краснодара» 25‑летний серб провел 65 матчей, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.
Новый сезон МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 18 июля. В первом туре «Крылья» 19 июля сыграют против тольяттинского «Акрона», «Краснодар» на следующий день встретится с нижегородским «Пари НН».
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