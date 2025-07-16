"Это классика": московский "Спартак" показал форму на сезон-2025/26

Красно-белые презентовали новые комплекты игровой формы. Новые комплекты игровой формы московского "Спартака" на сезон 2025/2026 выполнены брендом JOGEL.

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Домашняя форма сохранила классический красный цвет с широкой белой полосой на груди. Гостевой комплект - белая модель с красной полосой.

"Классический дизайн полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода. "Спартак" — это классика!", - говорится в сообщении клуба.

Столичная команда начнет новый сезон в эту субботу, 19 июля, домашним матчем против махачкалинского "Динамо" в рамках 1-го тура Российской Прьемре-Лиги. Начало игры на "Лукойл Арене" в 20:30 по московскому времени.