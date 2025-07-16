Гендиректор «Пари НН»: с «Локо» в 3-м туре будем играть на другом резервном стадионе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о месте проведения матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится 2 августа.

«1-й тур будем проводить в Казани. 3-й тур с «Локомотивом» будет проводиться не в Казани, а на другом резервном стадионе. Арену в Саранске готовит не клуб, а руководство арены, чтобы она подходила под требования РПЛ. В ближайшее время скажем, где будем играть 3-й тур», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон РПЛ матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.