Полузащитник «Зенита» Зделар провел первую тренировку с командой после травмы

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар рассказал, что провел первую тренировку с командой после травмы.

— Сегодня я провел первую тренировку с командой после травмы. Слава богу, что всё хорошо. Сначала у нас был зал, потом тренировка на поле. Остался после занятий с тренером, чтобы побегать и набирать форму.

— Как сейчас себя чувствуешь?

— Слава богу, всё нормально, — сказал Зделар на конференции, опубликованной пресс‑службой «Зенита».