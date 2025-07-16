Главный тренер «Лацио» доставлен в больницу

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Лацио» Маурицио Сарри был доставлен в больницу для обследования, сообщает Corriere dello Sport.

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По данным издания, 66‑летний специалист не проводил утреннюю тренировку и отправился в частную больницу в Риме для углубленного обследования сердца. Оно необходимо из‑за появившихся у Сарри несколько лет назад проблем с сердцем, вызванных перенесенными пневмонией и коронавирусом.

В среду пресс‑служба римского клуба выступила с заявлением, в котором сообщила, что Сарри прошел все необходимые тесты и уже вернулся в расположение «Лацио». Отмечается, что тренер примет участие в вечерней тренировке.

Сарри в июне вернулся на пост главного тренера римской команды, который покинул в марте 2024 года. «Лацио» завершил сезон Серии А на седьмом месте в турнирной таблице.

Во вторник сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Иван Юрич госпитализирован из‑за серьезного воспаления верхних дыхательных путей.