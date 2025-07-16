«Атлетико» купил у «Бетиса» полузащитника за 30 млн евро

Джонни Кардозо перешел в «Атлетико» из «Бетиса».

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Мадридский клуб объявил о достижении соглашения с «Бетисом» о трансфере 23-летнего опорного полузащитника. Кардозо подписал контракт на срок до 2030 года.

Сообщалось, что сумма сделки составит 30 млн евро, также предусмотрены бонусы, которые могут быть выплачены в краткосрочной перспективе.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кардозо провел 28 матчей за «Бетис», отметившись 3 голами и 1 ассистом. Статистику футболиста сборной США можно найти здесь.