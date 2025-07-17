«Локомотив» отозвал из аренды 19‑летнего нападающего

«Локомотив» отозвал из аренды нападающего Руслана Мялковского, сообщает пресс‑служба московского клуба.

© ФК "Локомотив"

Российский клуб принял решение о досрочном прекращении аренды 19‑летнего нападающего, который выступал за дзержинский «Арсенал» в Белоруссии. Контракт «Локомотива» с игроком действует до 30 июня 2028 года.

Белорусский футболист заявлен за основную команду на предстоящий сезон под номером 99. В прошлом сезоне под этим номером за «красно‑зеленых» выступал нападающий Тимур Сулейманов.

В первом туре нового сезона МИР РПЛ «Локомотив» примет «Сочи» 19 июля.