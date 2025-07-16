Ян Урбан возглавил сборную Польши по футболу

Ян Урбан назначен на пост главного тренера сборной Польши, сообщает пресс‑служба Польского футбольного союза (PZPN).

Детали соглашения со специалистом не сообщаются.

— Мы верим, что это назначение позволит национальной команде полностью раскрыть свой потенциал. Наша цель — выйти на чемпионат мира 2026 года. Урбан может рассчитывать на нашу полную поддержку, — приводит слова президента PZPN Цезария Кулеша пресс‑служба организации.

Урбан сменил на своем посту Михала Пробежа, который покинул национальную команду в июне после конфликта с Робертом Левандовским. После трех матчей отборочного турнира к ЧМ‑2026 польская команда идет третьей с 6 очками в группе G, лидируют финны (7 очков после четырех игр). 63‑летний Урбан ранее работал в «Легии», вместе с которой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши, «Лехе», «Шленске», «Гурнике» и испанской «Осасуне».