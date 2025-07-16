Ямаль продлил контракт с "Барселоной" и взял номер Месси

Один из лучших футболистов мира, полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной" до 2031 года, сообщается на сайте "сине-гранатовых".

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Объявлении о подписании Ямалем нового соглашения было опубликовано еще в конце мая, но тогда стороны отложили вопрос официальной церемонии, поскольку Ямаль хотел видеть на мероприятии свою бабушку.

Также Ямаль поменял свой игровой номер в "Барселоне": теперь он будет выступать за каталонцев под десятым номером, а не 19-м. Ранее за "сине-гранатовых" под десяткой выступали такие мировые легенды как аргентинец Диего Марадона, бразильцы Ривалдо с Роналдиньо, и, наконец, аргентинец Лионель Месси.

Ямаль - воспитанник "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в апреле 2023 года. Ламин провел уже 106 встреч за родной клуб, забив в них 25 мячей, дважды выиграл чемпионат Испании и по разу - Кубок и Суперкубок страны. В 2024 году Ямаль стал чемпионом Европы в составе испанской сборной.