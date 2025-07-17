Футболист «Спартака» рассказал об обещании отцу

Нападающий «Спартака» Маркиньос в эфире «Матч ТВ» сказал, что взял 10‑й номер в команде, потому что дал обещание своему отцу.

Ранее под 10‑м номером за московский клуб выступали Федор Черенков, Алекс, Роман Павлюченко, Квинси Промес.

— Десятый номер — это обещание моему отцу, который ушел из жизни в прошлом году. Он хотел видеть меня в майке под номером 10 в «Спартаке». Я очень рад, что сейчас это получилось, — сказал Маркиньос в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

25‑летний Маркиньос в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «красно‑белых», забил два мяча и отдал 12 голевых передач. Бразилец был признан лучшим футболистом «Спартака» по итогам сезона‑2024/25 по версии болельщиков.

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет 19 июля на своем поле с махачкалинским «Динамо».

Прямую трансляцию встречи смотрите с 20:25 мск на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.