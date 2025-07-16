17-летний футболист утонул на глазах у друзей

Португальский футболист клуба «Дешпертар» Жорже Сарайва утонул во время купания в море с друзьями, ему было 17 лет. Об этом сообщает Record.

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Инцидент произошел на пляже Каркавелуше 15 июля. Сарайва был там вместе с тремя своими друзьями, они вошли в воду, но попали в опасное течение. Спасатели смогли вытащить из воды трех пострадавших, однако футболиста обнаружили лишь спустя некоторые время. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли.

Информацию о гибели 17-летнего Сарайва уже подтвердили в «Дешпертаре». Клуб выразил соболезнования семье футболиста.