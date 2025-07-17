«Спартак» интересуется футболистом из чемпионата Италии

Центральный полузащитник итальянского «Удинезе» Санди Ловрич интересен московскому «Спартаку», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Контракт Ловрича с «Удинезе» рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ловрича оценивается в €8,5 млн.

В прошлом сезоне Ловрич провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.