Месси прервал рекордную голевую серию в MLS

Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси прервал рекордную серию в чемпионате Главной футбольной лиги.

В ночь на четверг команда Месси потерпела крупное поражение от "Цинциннати" - 0:3. Аргентинец отыграл все 90 минут и впервые за семь туров не смог отметиться голом.

Ранее Месси установил рекорд лиги, сделав пять дублей подряд. Всего же в семи играх он стал автором 11-ти голов.

В нынешнем сезоне аргентинец в чемпионате MLS забил 16 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров вслед за Сэмом Серриджем из "Нэшвиила", который отличился 17 раз.