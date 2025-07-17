Правила футбола могут серьезно изменить

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести изменения в работу системы VAR, а также в исполнение пенальти во время матчей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Times.

Рассматривается расширение полномочий системы VAR, чтобы система могла рассматривать правильность назначения угловых, а также вторых желтых карточек.

Также предлагается внести правило, которое будет запрещать команде, которая бьет пенальти, делать добивание после сейва вратаря.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июня 2026 года, а первым турниром, где будут применяться новые правила, станет чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.