Семак рассказал, выйдет ли Жерсон на поле в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился состоянием формы бразильского полузащитника. — Вероятность появления Жерсона в матче с "Ростовом" присутствует. Но он пару дней тренировался с командой, поэтому ему нужно время. Мы примем решение, исходя из его состояния, — сказал Семак.

Жерсон подписал контракт с "Зенитом" 13 июля. Соглашение с игроком действует до конца сезона 2029/30. Презентация игрока состоялась перед товарищеским матчем с "Войводиной" на "Газпром-Арене". На стадион Жерсон вышел из-под конструкции в виде карты Джокер. Это прозвище он получил в Бразилии благодаря тренеру Джорджио Хесусу.

В этом сезоне Жерсон провел девять матчей за "Фламенго" в бразильской Серии A, отметился одной голевой передачей, а также сыграл в трех матчах на Клубном чемпионате мира и забил один гол.

Источник: "Чемпионат"