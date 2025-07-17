ПСЖ понизит зарплату Доннарумме

Французский «ПСЖ» продолжает переговоры с основным вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсетях.

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По информации источника, парижане предложили итальянскому голкиперу продлить действующий контракт с понижением заработной платы. Действующее соглашение 26‑летнего итальянца рассчитано до лета 2026 года, и по нему Доннарумма зарабатывает 12 млн евро в год.

Стороны пока не достигли соглашения, хотя футболист хочет остаться в команде. При этом Доннаруммой интересуются немецкая «Бавария» и британский «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что от переговоров «ПСЖ» с Доннаруммой частично зависит судьба второго вратаря парижан — россиянина Матвея Сафонова. Он может покинуть команду, но в случае ухода Доннаруммы его шансы сохранить место резко возрастут.