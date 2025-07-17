Миранчук забил третий мяч в текущем сезоне MLS
Гол российского полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука помог его команде сыграть вничью с "Чикаго".
В очередном матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта" принимала "Чикаго". Гости после точного удара Филипа Синкернагеля повели в счете уже на второй минуте.
После перерыва на 56-й минуте Миранчук восстановил равенство. Марен Хайле-Селасси вскоре снова вывел гостей вперед. Но в компенсированное время Уилл Рейли принес "Атланте" ничью - 2:2.
Для Миранчука этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Также на его счету три голевые передачи.
"Атланта" пока располагается на 13-й строчке в Восточной конференции, набрав 20 очков после 22-х игр.