Миранчук забил третий мяч в текущем сезоне MLS

Гол российского полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука помог его команде сыграть вничью с "Чикаго".

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В очередном матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта" принимала "Чикаго". Гости после точного удара Филипа Синкернагеля повели в счете уже на второй минуте.

После перерыва на 56-й минуте Миранчук восстановил равенство. Марен Хайле-Селасси вскоре снова вывел гостей вперед. Но в компенсированное время Уилл Рейли принес "Атланте" ничью - 2:2.

Для Миранчука этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Также на его счету три голевые передачи.

"Атланта" пока располагается на 13-й строчке в Восточной конференции, набрав 20 очков после 22-х игр.