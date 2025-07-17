Президент РФС высказался об уровне РПЛ после санкций

Уровень Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не изменился с досанкционного периода. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Чтобы оценить уровень РПЛ, нужны международные матчи. Но те матчи, которые наши клубы проводят с иностранными клубами, а сборная России - с другими национальными командами, проводятся на достаточно высоком уровне, - сказал Дюков. - Они показывают, что мы конкурентоспособны". "Когда мы вернемся в еврокубки, когда сборная начнет выступать в официальных соревнованиях, то мы увидим более объективную картину. Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал с досанкционного периода, слабее мы не стали", - добавил глава РФС.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные не выступают в международных турнирах после отстранения Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.