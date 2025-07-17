Экс-президент «Спартака» заявил, что тренер Станкович губит команду

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал в эфире радио «Движение» главного тренера красно-белых Деяна Станковича и спортивного директора команды Фрэнсиса Кахигао.

«Какие позиции требуют усиления у команды на данный момент? В первую очередь, тренерская и спортивного директора. И один, и второй — это просто губительно для команды», — сказал Червиченко.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.