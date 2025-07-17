Мбаппе стал фигурантом дела о переводе денег полицейским

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оказался замешан в деле о выплате денег полицейским.

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Как сообщает RMC Sport, со счета Мбаппе летом 2023 года были сделаны переводы пяти сотрудникам французской полиции на сумму почти 180 тысяч евро.

Четыре сотрудника получили по 30 тысяч евро, а их командир - 60 тысяч. Как сообщается, эти сотрудники принимали участие в обеспечении безопасности сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, а Мбаппе якобы выплатил им премии за идеальную работу.

Сам футболист выразил готовность дать показания. Полицейских могут обвинить в нарушении служебной этики и оказании частных услуг по охране.