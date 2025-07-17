Молодой футболист погиб под бомбежкой в Газе

Ассоциация футбола Палестины (PFA) сообщила о смерти молодого игрока клуба «Аль‑Садака» Зухеира аль‑Хаджа Ахмада в результате недавнего израильского удара по Газе.

Палестинский футболист погиб в результате авиаудара в районе Эз‑Зайтун. По сообщениям СМИ, помимо футболиста, пострадали еще несколько мирных жителей.

По данным PFA, с 2023 по середину 2025 года число палестинских футболистов, погибших в результате израильских военных атак, превысило 200 человек.

В июне 2025 года сообщалось о гибели двух молодых палестинских игроков, Мустафы Мета и Абдуллы Мазена Хавилы, в результате израильского обстрела в Газе, когда они стояли в очереди за гуманитарной помощью.