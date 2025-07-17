Полузащитник «Браги» рвется в "Зенит"

Родриго Саласар выразил желание перейти в «Зенит».

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Полузащитник «Браги» после трансфера Жерсона еще больше захотел перейти в петербургский клуб, об этом сообщает Legalbet.

Отмечается, что уругваец и его отец Хорхе «ревностно» отнеслись к переезду Жерсона. Футболист и его родственник надеются на такой же теплый прием в Санкт-Петербурге и презентацию на «Газпром-Арене».

Также хавбек и его близкие сожалеют, что трансфер в «Зенит» сорвался прошлой зимой.

Отец футболиста доволен, что «Зенит» вернулся к варианту с подписанием Родриго.