В «Спартаке» высказались о судьбе Маркиньоса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил «Матч ТВ», что к Маркиньосу, как и другим ведущим игрокам команды, есть интерес со стороны других клубов.

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Ранее СМИ сообщали об интересе к 25‑летнему футболисту со стороны «Сантоса». Соглашение Маркиньоса со »Спартаком» рассчитано до лета 2027 года.

— Есть ли предложения по Маркиньосу? Он останется в команде на следующий сезон?

— Это не сюрприз, что ведущими игроками интересуются другие клубы. Это нормально. Но на данный момент на Маркиньоса, как и на других ребят, мы рассчитываем. Они игроки нашего клуба, — сказал Малышев «Матч ТВ».