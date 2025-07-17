Дмитрий Комбаров покинул пост главного тренера «Спартака‑2»

Чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Комбаров оставил пост главного тренера второй команды «красно‑белых», сообщается на сайте московского клуба.

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Вместе с Комбаровым «Спартак‑2» покидают его помощники: тренеры Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук, тренер вратарей Борис Ткачёв, тренер по физической подготовке Василий Жернаков, а также аналитик Сергей Шариков.

Комбаров возглавил «Спартак‑2» в начале 2024 года, после того как клуб принял решение возобновить деятельность второй команды.

Под руководством Комбарова «Спартак‑2» занял в прошлом году второе место в дивизионе Б Второй лиги, а сейчас находится на третьей строчке после 14 туров.