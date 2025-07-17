Виктор Гончаренко: в стыковых матчах с «Сочи» не было спортивной составляющей

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко заявил, что в стыковых матчах нижегородцев с «Сочи» не было спортивной составляющей. «Пари НН» уступил южанам по сумме двух встреч, однако остался в РПЛ, заменив «Химки».

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— Как сильно повлияла на вашу работу история с регламентом, благодаря которому вы автоматически оставались в РПЛ ещё до стыков?

— Трошечкин же говорил, что такое не могло не влиять. Как только появилась новость, что «Химкам» не дадут лицензию, в чате команды сразу сообщения по типу: «Всё, в отпуск! В Москве можем остаться!» И это было до стыков. Футболисты же не дураки. Для чего тогда «Пари НН» вообще участвовал в стыковых матчах? Спортивной составляющей же не было. Ровно как и в «Сочи» заранее знали, что они выйдут в стыки с пятого места. Поэтому на Новороссийск они выставили смешанный состав. А у нас матч с ЦСКА — там мы не могли применить ротацию.

— Почему?

— Потому что до последнего шла борьба за то, чтобы остаться вне зоны стыков. Тогда одно очко даже могло нас оставить напрямую. У нас всем командам сложно, когда надо играть три матча в неделю. Мы забыли, что такое еврокубки. Это укор всем нам — тренерам. Это к вашему вопросу про претензии к себе. Я хочу покопаться в недельном цикле и понять, что улучшить, как готовить команду лучше физически, чтобы все были готовы играть три матча в неделю. Плюс ещё логистика ухудшает ситуацию, поражения усугубляют. Почему мы должны аплодировать «Краснодару» и «Ростову» за то, что они делают? Как раз поэтому. Тот же Мусаев давно разобрался, что в Кубке — как сыграют, так и сыграют. Он выпускал второй состав и не парился. А у нас в концовке вышло, что у нас ЦСКА и две игры с «Сочи». К третьей игре мы были уже выхолощены, плюс все разговоры вокруг, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».