«Локо» показал 1-й комплект формы на новый сезон. Он «подчеркивает связь поколений и отражает ДНК клуба»
«Локомотив» представил первый комплект формы на сезон-2025/26.
«От площади трех вокзалов до Черкизово – это путь, где зародился и сформировался «Локомотив». Здесь клуб обрел силу, традиции и свою уникальную идентичность.
В сезоне-2025/26 мы представляем первую форму, продолжающую идею возвращения клубных традиций. Глубокий красный, теплый молочный и лесной зеленый – палитра, подчеркивающая связь поколений и современный стиль «Локо».
Ключевой символ формы – белая вертикальная полоса. По легенде, это не просто дизайнерский элемент, а образ пара от паровоза, устремленного вверх на фоне красного рассвета. Этот символ отражает ДНК клуба – постоянное движение и стремление к новым победам.
Уникальные экологически чистые материалы и тщательно проработанные детали формы были разработаны специально для «Локомотива», подчеркивая его индивидуальность и прочную основу.
Каждая деталь формы продумана до мелочей: вшитая белая полоса выполнена из индивидуального материала, выделяющегося по фактуре; под воротом на спине – флаг с полосой и буквой «Л» как знак клубной идентичности; традиционная вертикальная полоса прослеживается в каждом элементе брендинга; шеврон у нижнего края футболки вдохновлен железнодорожными петлицами; белый цвет шорт отсылает к сочетанию, которое сопровождало красную футболку с полосой в советское время.
Первая форма сезона-2025/26 – это традиция, которая всегда актуальна, движение, которое живет в каждом мгновении, и стиль, который неразрывно связан с духом «Локомотива», – говорится на сайте железнодорожников.
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