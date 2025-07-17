«Юве» выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро

Франсишку Консейсау останется в «Ювентусе».

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Вопрос выкупа вингера у «Порту» полностью решен, игрок готовится вновь вернуться в Италию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Инсайдер Фабрицио Романо также подтверждает, что все документы были подписаны стороной игрока 12 часов назад. «Порту» получит более 30 млн евро, выплаченных четырьмя частями.

Португалец выступал за «Ювентус» на правах аренды, забив 7 голов и отдав 6 результативных передач в 40 матчах. Он также представлял «бьянконери» на клубном чемпионате мира: на счету вингера 2 гола в 3 матчах турнира.