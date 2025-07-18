Ловчев раскритиковал нападающих ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что ЦСКА необходимо найти нападающего с хорошей реализацией, чтобы бороться за чемпионство.

— У ЦСКА опять поменялся тренер, Марко Николича сменил Фабио Челестини. Вы верите, что команда добьется прошлогоднего результата?

— Знаете, Челестини я вообще не знаю как тренера. Понятно, что смена тренера вдохновляет игроков, заставляет их бегать на пределе, больше работать, чтобы показать себя. Но мне сложно представить, что будет дальше с командой, нравятся ли ей требования Фабио. ЦСКА — хорошая команда, у них надежная защита, нет проблем с вратарями, в полузащите есть Кисляк, растут новые ребята, но в нападении … был Чалов, много забивал, после он уехал, и мы о нем ничего не слышим. Сейчас там Мусаев, но все нападающие армейцев не для первого места. Команде нужен наконечник на острие атаки для реализации моментов, которые создают полузащитники. Думаю, команда будет в пятерке и попытается сделать все, чтобы отнять золото у «Зенита, — сказал Ловчев в интервью «Матч ТВ».

В понедельник, 21 июля, ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» в матче первого тура МИР РПЛ.