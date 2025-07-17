Виктор Гончаренко рассказал о неудачном отрезке в карьере

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко считает, что люди не помнят хорошего в работе тренера, но всегда запоминают негатив. Ранее Гончаренко работал в «Урале» и ЦСКА.

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— Мы три года назад делали с вами интервью, когда вы вытащили «Урал» из подвала…

— А кто это помнит? Кто помнит, что мы выдали в «Урале» сумасшедшую серию без поражений? Все всегда помнят говно. Я сам себе говорю «спасибо» за памятные матчи. Для меня игра «Урал» — ЦСКА, когда пришёл полный стадион, один из самых запоминающихся матчей в карьере. Но за него никто мне «спасибо» не скажет.

— Вы, кстати, не поссорились с Григорием Ивановым после того, как «Урал» оказался в зоне стыков?

— Вообще нет, у нас прекрасные отношения, часто общаемся. Григорий Викторович же сидел на скамейке, он понимал, что и зачем я делаю, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».