"Может уйти и Барко, и Угальде": тренер рассказал о судьбе "Спартака"

Григорян — о «Спартаке»: «Может уйти и Барко, и Угальде, а трансферов на вход пока не видно»
Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Спартак» пока проводит неубедительную трансферную кампанию.
В летнее трансферное окно московский клуб подписал контракт с 34‑летним форвардом Антоном Заболотным, соглашение рассчитано на один сезон.
— Кто лучше всех поработал на трансферном рынке?
— Точно не «Спартак». Потому что может уйти и Барко, и Угальде, а трансферов на вход пока не видно. Хотя понятно, что трансферы требуют тишины, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре 19 июля сыграет на своем поле с махачкалинским «Динамо».
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