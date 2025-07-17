"Может уйти и Барко, и Угальде": тренер рассказал о судьбе "Спартака"

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Спартак» пока проводит неубедительную трансферную кампанию.

В летнее трансферное окно московский клуб подписал контракт с 34‑летним форвардом Антоном Заболотным, соглашение рассчитано на один сезон.

— Кто лучше всех поработал на трансферном рынке?

— Точно не «Спартак». Потому что может уйти и Барко, и Угальде, а трансферов на вход пока не видно. Хотя понятно, что трансферы требуют тишины, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре 19 июля сыграет на своем поле с махачкалинским «Динамо».