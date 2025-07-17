«Ахмат» объявил об уходе крайнего нападающего

Пресс-служба «Ахмата» объявила об уходе 33-летнего крайнего нападающего Бернанду Бериши. Футболист провёл в грозненском клубе восемь с половиной лет.

«После восьми с половиной лет работы грозненский клуб покидает Бернард Бериша. Стороны пришли к соглашению о расторжении договора по обоюдному согласию. Бериша стал легендой «Ахмата», сыграв за клуб в официальных турнирах 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 результативные передачи. Спасибо за игру, спасибо за братство и мужскую дружбу с каждым из нашего дружного коллектива. Удачи, Брат!» — сказано в сообщении пресс-службы грозненцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Бернард присоединился к «Ахмату» в начале января 2017 года. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в € 300 тыс.