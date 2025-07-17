Гончаренко назвал разницу между работой в топ-клубе РПЛ и борьбой за выживание

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко назвал разницу между работой в топ-клубе Российской Премьер-Лиги и борьбой за выживание. Ранее Гончаренко возглавлял ЦСКА.

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— Когда «Пари НН» пришёл к борьбе за выживание, это уже был неостановимый снежный ком?

— Я имею большое уважение к тренерам, которые работают внизу. Во-первых, методика сильно отличается. Мне пришлось многое пересмотреть с ЦСКА и до «Урала» с «Пари НН».

— Давайте на примерах.

— Надо правильно оцениить состояние команды. У ЦСКА была очень молодая команда, где нагрузка для игроков была гораздо выше, чем в Нижнем Новгороде и «Урале». Ты мог давать больше по минутам за два дня до игры, на предыгровой. За счёт молодости они всё это съедали. А в «Пари НН» тренировочный процесс был устроен так, чтобы никто не вылетел из-за травмы. Это не самая приятная ситуация. Просто потом сталкиваешься с тем, что играть три матча в неделю.

Что такое работать в ЦСКА? Есть костяк, который в любом случае вытянет сезон, с ним будет второе или третье место. Может быть, если повезёт, замахнёмся на первое. Ты понимаешь: когда тренируешь ЦСКА, то со «Спартаком» и «Зенитом» всегда будет равная игра. С «Пари НН» и «Уралом» обратная ситуация. Попробуй кого-то где-то обыграть! Домашний матч не даёт никакой гарантии. Более того, легче играть против условного «Динамо» или ЦСКА, чем с «Факелом», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».