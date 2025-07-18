Экс-тренер "Ахмата" объяснил, почему Бериша ушел из команды

Экс-тренер "Ахмата" Сергей Ташуев объяснил, почему Бернард Бериша покинул грозненский клуб. "В прошлом году у Бериши была серьёзная травма. Он не прошёл зимние сборы, больше работал с реабилитологом. Начал работать в общей группе уже после сборов. Бериша по духу лидер. Он должен играть в составе. Когда же этого не происходит, появляются психологические моменты. Как я понял, на сегодняшний день ему никто не гарантировал основной состав", - цитирует Ташуева "Чемпионат".

Вчера, 17 июля, грозненский "Ахмат" объявил об уходе Бернарда Бериши - клуб расторг контракт с футболистом по обоюдному соглашению сторон. Полузащитник выступал за клуб с 2017 года, ранее он был футболистом "Анжи".

Всего Бернерд Бериша провел за "Ахмат" во всех турнирах 199 матчей и отметился 28 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего футболиста в 600 тысяч евро. На счету полузащитника 25 матчей в составе национальной команды Косово и 1 забитый гол.