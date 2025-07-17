Источник: "Фламенго" повысил сумму трансфера Карраскаля

«Фламенго» продолжает борьбу за хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля и готов увеличить сумму предложения. По информации AS Colombia, «Фламенго» направил в «Динамо» новое предложение по полузащитнику Хорхе Карраскалю. Теперь бразильцы готовы заплатить €15 млн за колумбийца.

Ранее московский клуб отклонил предложение в размере €12 млн плюс €2 млн бонусами.

Хорхе Карраскаль уже два сезона выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.