«Сочи» возьмёт у «Зенита» защитника в аренду без права выкупа

Футбольный клуб «Сочи» возьмёт у «Зенита» защитника Сергея Волкова в аренду без права выкупа, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Волков выступает за «Зенит» с прошлого лета. Сине-бело-голубые приобрели футболиста у «Краснодара» за, как сообщалось, € 7 млн.

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Сергей Волков — воспитанник «Краснодара». За «Зенит» в прошлом сезоне он сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями. В сентябре 2024-го Волков получил травму крестообразных связок колена.

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.